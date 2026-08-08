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Футбол

Лукаку может продолжить карьеру в Турции

Фенербахче сделал предложение форварду.
Вчера, 22:45       Автор: Андрей Безуглый
Ромелу Лукаку / Getty Images
Ромелу Лукаку / Getty Images

Форвард Наполи Ромелу Лукаку может покинуть клуб, пишет Маттео Моретто.

По информации журналиста, Фенербахче готов выкупить бельгийца и уже сделал предложение.

Турецкий гранд предложил Наполи 6 млн евро, однако итальянцы хотят как минимум в два раза больше.

Ожидается, что Фенербахче вернется с улучшенным предложением, так что, вероятней всего, сделка состоится.

Ранее также сообщалось, что Наполи уже нашел замену Лукаку.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ромелу Лукаку

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