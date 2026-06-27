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Лидеры Бельгии отметились рекордами

Лукаку обогнал Вильмотса, а де Брюйне побил рекорд Клейстерса.
Сегодня, 10:03       Автор: Валентина Чорноштан
Ромелу Лукаку и Кевин Де Брёйне / Getty Images
Ромелу Лукаку и Кевин Де Брёйне / Getty Images

В субботу, 27 июня, утром прошёл матч Бельгии против Новой Зеландии. Две главные звезды в составе бельгийцев - Ромелу Лукаку и Кевин Де Брёйне - установили достижения.

Полузащитник Наполі Кевин Де Брёйне стал самым возрастным автором гола в истории Бельгии на чемпионатах мира - 28 июня ему исполнится 35 лет, побив рекорд Лея Клейстерса (33 года, ЧМ‑1990).

Также он первым в истории сборной забивал на трёх чемпионатах мира (2014, 2018, 2026), позже это достижение повторил Лукаку. Также Лукаку забил свой первый гол на ЧМ‑2026, который стал для него шестым в истории чемпионатов мира. Таким образом, он стал лучшим бомбардиром Бельгии на чемпионатах мира, обойдя Марка Вильмотса (5 голов).

Всего на счету форварда 91 гол в 129 матчах за сборную. По этому показателю он занимает 5‑е место в списке лучших бомбардиров в истории сборных.

К слову, сборная Испании в третьем туре установила уникальное достижение в рамках группового этапа чемпионата мира.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кевин Де Брюйне Ромелу Лукаку сборная Бельгии по футболу

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