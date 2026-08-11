Кипер Шахтера столкнулся с серьезными проблемами

Вратарь Шахтера Кирилл Фесюн имел огромные проблемы со здоровьем, сообщает Игорь Бурбас.

По информации журналиста, футболиста укусил клещ, который в течение некоторого время оставался незамеченным.

В итоге по организму Фесюна пошли воспалительные процессы, а больше всего пострадало сердце.

К счастью, 24-летний игрок вовремя обратился к врачам, которые нашли и удалили насекомое, а также начали медикаметозное лечение. Считается, что Фесюну сильно повезло, так как если бы с лечением затянули, кипер мог и не вернуться больше на поле.

На текущий момент здоровью футболиста ничего не угрожает. Накануне Фесюн постетил спарринг Шахтера, где пообщался с Тураном и одноклубниками.

Ранее также сообщалось, что футболист Левого Берега вылетел на долгий срок.

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