iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Кипер Шахтера столкнулся с серьезными проблемами

Кирилла Фесюна укусил клещ.
Сегодня, 16:12       Автор: Андрей Безуглый
Кирилл Фесюн / shakhtar.com
Кирилл Фесюн / shakhtar.com

Вратарь Шахтера Кирилл Фесюн имел огромные проблемы со здоровьем, сообщает Игорь Бурбас.

По информации журналиста, футболиста укусил клещ, который в течение некоторого время оставался незамеченным.

В итоге по организму Фесюна пошли воспалительные процессы, а больше всего пострадало сердце.

К счастью, 24-летний игрок вовремя обратился к врачам, которые нашли и удалили насекомое, а также начали медикаметозное лечение. Считается, что Фесюну сильно повезло, так как если бы с лечением затянули, кипер мог и не вернуться больше на поле.

На текущий момент здоровью футболиста ничего не угрожает. Накануне Фесюн постетил спарринг Шахтера, где пообщался с Тураном и одноклубниками.

Ранее также сообщалось, что футболист Левого Берега вылетел на долгий срок.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Монако расторгнет контракт с Погба Монако расторгнет контракт с Погба
Три пилота претендуют на место Окона Три пилота претендуют на место Окона
Цыганков ведет переговоры с клубом Ла Лиги Цыганков ведет переговоры с клубом Ла Лиги
Хавбек Манчестер Сити отправился в очередную аренду Хавбек Манчестер Сити отправился в очередную аренду

Видео

Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе
Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи квалификаций ЛЧ, ЛЕ и ЛК
просмотров
Свитолина легко преодолела третий раунд турнира в Торонто
просмотров
УПЛ: Полесье победило Харьков, Карпаты разгромили ЛНЗ
просмотров
Костюк вылетела в 1/8 финала турнира в Торонто
просмотров

Последние новости

Европа21:55
Монако расторгнет контракт с Погба
Формула 121:10
Три пилота претендуют на место Окона
Европа20:35
Цыганков ведет переговоры с клубом Ла Лиги
Европа19:45
Хавбек Манчестер Сити отправился в очередную аренду
Киберспорт19:11
NaVi легко прошли в грандфинал EPL Masters I
Европа18:50
Форвард Арсенала согласился перейти в итальянский клуб
Европа18:04
Барселона обзавелась партнером в сфере ИИ
Европа17:32
Погба может пропустить старт сезона
Европа16:58
Арсенал выставил на трансфер своего таланта
Украина16:12
Кипер Шахтера столкнулся с серьезными проблемами
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK