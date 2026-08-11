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Футбол

США присоединились к расследованию против FIFA Forward Enterprise

Официально поддержали призыв к аудиту ФИФА.
Сегодня, 13:49       Автор: Валентина Чорноштан
Футбольная федерация США лого / Getty Images
Футбольная федерация США лого / Getty Images

Футбольная федерация США поддержала призыв к независимой проверке FIFA Forward Enterprise.

Отмечается, что США сделала репост совместного заявления УЕФА, АФК и КОНКАКАФ с призывом провести независимую проверку проекта FIFA Forward Enterprise.

Напомним, что FIFA Forward Enterprise - это проект создания коммерческой дочерней компании ФИФА стоимостью 20 млрд долларов. Ей планировали передать управление спонсорскими, медиаправами и билетными правами на чемпионаты мира для привлечения частных инвесторов.

Теперь футбольные организации США, Канады, Карибского и Центральноамериканского регионов выступили за изменения, которые должны усилить систему управления, прозрачность и подотчётность ФИФА.

Ранее ФИФА обвинила критиков в скоординированных попытках подорвать организацию.

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