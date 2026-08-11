США присоединились к расследованию против FIFA Forward Enterprise

Футбольная федерация США поддержала призыв к независимой проверке FIFA Forward Enterprise.

Отмечается, что США сделала репост совместного заявления УЕФА, АФК и КОНКАКАФ с призывом провести независимую проверку проекта FIFA Forward Enterprise.

U.S. Soccer, Canada Soccer, CFU (Caribbean Football Union) and UNCAF (Central American Football Union) stand together, along with our colleagues around the world, in calling for meaningful change that strengthens FIFA’s governance, transparency and accountability.



U.S. Soccer,… https://t.co/MHyIL056VJ — U.S. Soccer (@ussoccer) August 10, 2026

Напомним, что FIFA Forward Enterprise - это проект создания коммерческой дочерней компании ФИФА стоимостью 20 млрд долларов. Ей планировали передать управление спонсорскими, медиаправами и билетными правами на чемпионаты мира для привлечения частных инвесторов.

Теперь футбольные организации США, Канады, Карибского и Центральноамериканского регионов выступили за изменения, которые должны усилить систему управления, прозрачность и подотчётность ФИФА.

Ранее ФИФА обвинила критиков в скоординированных попытках подорвать организацию.

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