Инфантино может потерять кресло

Вотум недоверия откладывается, но европейские федерации готовы к решительным действиям.

На фоне скандалов вокруг ФИФА вопрос о вынесении вотума недоверия президенту ФИФА Джанни Инфантино на последних встречах УЕФА не обсуждался, пишет Le Parisien.

Напомним, ранее УЕФА выступил против проекта FIFA Forward Enterprise, который предусматривал передачу коммерческих прав на чемпионат мира, из‑за чего ФИФА подверглась критике со стороны европейских ассоциаций.

Однако при этом устав ФИФА позволяет инициировать такую процедуру, если её поддержат не менее 20% национальных ассоциаций.

Добавим, что УЕФА обладает 26% голосов, однако, по информации источника, европейские федерации пока не намерены запускать этот процесс.

К слову, миграционный кризис в Сеуте может лишить Марокко статуса хозяина ближайшего чемпионата мира.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!