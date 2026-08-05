"Рассчитываем на свои силы": Тренер Динамо рассказал, чего ждет от противостояния с Карабахом

Главный тренер Динамо Игорь Костюк поделился мыслями о будущих матчах с Карабахом в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.

Наставник "бело-синих" отметил, что они ожидают непростого противостояния, но верят в свои силы.

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"Комментарий о том, что против ПАОК нас обыграл один игрок, был саркастическим. Мы играли против непростой и качественной команды, которая выступает в сильном европейском чемпионате, и проиграли вследствие наших ошибок.

Для меня важно сделать выводы после матча с ПАОК и увидеть, как команда будет реагировать на ошибки и исправлять их. В футболе невозможно избежать ошибок, и важно, как игроки реагируют и исправляют их. Мы будем совершенствоваться от матча к матчу. Это наша работа. Прогресс команды определяется способностью правильно реагировать на замечания и не допускать старых ошибок. Надеюсь, что мы будем быстрее реагировать на ошибки и исправлять их.

Карабах - непростой соперник, в прошлом сезоне игравший в Лиге чемпионов. В то же время рассчитываем на свои силы, анализируем, совершенствуемся. Сделаем все от нас зависящее, чтобы пройти дальше", - приводит слова Костюка официальный сайт Динамо.

Напомним, что первый номинально домашний поединок с Карабахом Динамо сыграет в четверг, 6 августа. Встреча начнется в 20:00 по киевскому времени. Ответный матч состоится 13 августа.

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