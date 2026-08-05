Ньюкасл официально получил нового главного тренера

Главный тренер Аль-Ахли Маттиас Яйссле после расторжения контракта с саудовским клубом возглавил Ньюкасл.

Об этом сообщает официальный сайт "сорок".

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Во главе английской команды 38‑летний немецкий специалист заменил Эдди Хау, который недавно покинул занимаемую должность после пяти лет работы.

Детали соглашения с новым тренером не разглашаются, однако ранее сообщалось, что его контракт с английским клубом будет рассчитан до 2030 года.

We’re delighted to announce the appointment of Matthias Jaissle as Newcastle United head coach. ✍️



Welcome to the club, Matthias! 🖤🤍 pic.twitter.com/C1kNstwg8X — Newcastle United (@NUFC) August 5, 2026

Саудовский клуб за досрочное расторжение договора с немецким специалистом получил от Ньюкасла компенсацию в размере 11 миллионов евро.

Яйссле работал с Аль-Ахли с июля 2023 года. В прошлом сезоне команда под его руководством финишировала третьей в чемпионате Саудовской Аравии. Также с саудовским клубом немец дважды подряд выигрывал Лигу чемпионов Азии.

Ранее Яйссле также возглавлял Зальцбург, с которым оформил золотой дубль в своем дебютном сезоне, а также впервые в истории клуба вывел команду в плей‑офф Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл подписал вратаря сборной Чехии.

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