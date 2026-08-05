iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ньюкасл официально получил нового главного тренера

Английский клуб возглавил 38-летний немец Маттиас Яйссле.
Вчера, 21:42       Автор: Игорь Мищук
Маттиас Яйссле / Getty Images
Маттиас Яйссле / Getty Images

Главный тренер Аль-Ахли Маттиас Яйссле после расторжения контракта с саудовским клубом возглавил Ньюкасл.

Об этом сообщает официальный сайт "сорок".

Читай также: Эдди Хау покидает Ньюкасл

Во главе английской команды 38‑летний немецкий специалист заменил Эдди Хау, который недавно покинул занимаемую должность после пяти лет работы.

Детали соглашения с новым тренером не разглашаются, однако ранее сообщалось, что его контракт с английским клубом будет рассчитан до 2030 года.

Саудовский клуб за досрочное расторжение договора с немецким специалистом получил от Ньюкасла компенсацию в размере 11 миллионов евро.

Яйссле работал с Аль-Ахли с июля 2023 года. В прошлом сезоне команда под его руководством финишировала третьей в чемпионате Саудовской Аравии. Также с саудовским клубом немец дважды подряд выигрывал Лигу чемпионов Азии.

Ранее Яйссле также возглавлял Зальцбург, с которым оформил золотой дубль в своем дебютном сезоне, а также впервые в истории клуба вывел команду в плей‑офф Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл подписал вратаря сборной Чехии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл

Статьи по теме

МЮ присматривается к защитнику Ньюкасла МЮ присматривается к защитнику Ньюкасла
Двукратный победитель азиатской ЛЧ подписал контракт с Ньюкаслом Двукратный победитель азиатской ЛЧ подписал контракт с Ньюкаслом
Ньюкасл определился с новым главным тренером Ньюкасл определился с новым главным тренером
Эдди Хау покидает Ньюкасл Эдди Хау покидает Ньюкасл

Видео

Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе
Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи квалификации ЛЧ, ЛЕ и ЛК
просмотров
Свитолина прошла в 1/16 финала турнира в Торонто
просмотров
УПЛ: Буковина сыграла вничью с ЛНЗ, Шахтер разгромил Кудривку
просмотров
Костюк легко выиграла первый матч на турнире в Торонто
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов00:15
Украинские клубы проиграли первые матчи в квалификации женской Лиги чемпионов
Вчера, 23:18
Европа23:18
Реал согласовал впечатляющую сумму трансфера вингера Лейпцига
Лига конференций22:21
"Рассчитываем на свои силы": Тренер Динамо рассказал, чего ждет от противостояния с Карабахом
Европа21:42
Ньюкасл официально получил нового главного тренера
Водные20:50
Середа и Байло стали чемпионами Европы в прыжках в воду
Теннис19:59
Подрез уступила во втором круге турнира в Варшаве
Европа19:35
"Очень эмоционально для всех": Тренер Челси высказался о возвращении Мудрика на поле
Бокс18:54
"Вскоре выйду на ринг": Паркер отреагировал на снятие бана за употребление наркотиков
Украина18:19
Заря объявила о возвращении опытного украинского полузащитника
Украина17:37
Представители Шахтера и Карпат признаны лучшими игроком и тренером первого тура УПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK