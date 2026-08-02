МЮ присматривается к защитнику Ньюкасла

Манчестер Юнайтед проявляет серьёзный интерес к левому защитнику Ньюкасла Льюису Холлу.

Манкунианцы станут главными претендентами на игрока, если он решит сменить клуб.

Юнайтед рассматривает Холла как один из приоритетных вариантов для усиления левого фланга обороны.

Однако возможный трансфер будет зависеть от желания самого футболиста и готовности Ньюкасла расстаться с одним из своих самых перспективных игроков.

Тем временем Ювентус наконец согласовал выкуп французского форварда.

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