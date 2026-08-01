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Ювентус наконец согласовал выкуп французского форварда

Рандаль Коло Муани окончательно переедет в Турин.
Вчера, 23:48       Автор: Андрей Безуглый
Рандаль Коло Муани / Getty Images
Рандаль Коло Муани / Getty Images

Ювентус и ПСЖ согласовали трансфер Рандаля Коло Муани, пишет Фабрицио Романо.

Как сообщает инсайдер, в этот раз речь идет о полноценном трансфере. Туринцы согласились выплатить 38+12 млн евро.

Напомним, что 27-летний француз уже выступал за Ювентус, проведя 22 матча. 

Прошлый же сезон Коло Муани провел в Тоттенхэме, где в 30-ти матчах забил лишь один гол.

Ранее также сообщалось, что ПСЖ согласовал контракт со звездой Аякса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рандаль Коло Муани

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