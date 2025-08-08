iSport.ua
Ньюкасл определил следующую цель после провала с Шешко

Рандаль Коло Муани попал на радары "сорок".
Сегодня, 17:30       Автор: Андрей Безуглый
Рандаль Коло Муани / Getty Images
Рандаль Коло Муани / Getty Images

Ньюкасл нашел альтернативный вариант на позиции форварда, пишет Флориан Плеттенберг.

Напомним, что "сороки" дважды проиграли трансферную гонку Манчестер Юнайтед, упустив Бриана Мбемо и Беньямина Шешко.

Следующий целью Ньюкасла стал нападающий ПСЖ Рандаль Коло Муани, клуб уже начал с парижанами переговоры.

Напомним, что француз не прижился в ПСЖ и вторую половину прошлого сезона провел в аренде в Ювентусе, который также заинтересован в том, чтобы сохранить игрока.

Трансфермаркт оценивает 26-летнего нападающего в 30 млн евро, а также игрок не нужен ПСЖ, потому сделка имеет большие шансы на успех.

Ранее также сообщалось, что ПСЖ наконец согласовал трансфер Забарного.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рандаль Коло Муани

