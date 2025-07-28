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Футбол

Ювентус готовится вернуть вице-чемпиона мира

Форвард стал приоритетной целью "Старой синьоры".
Сегодня, 07:29       Автор: Антон Федорцив
Рандаль Коло Муани / Getty Images
Рандаль Коло Муани / Getty Images

Туринский Ювентус определился с вариантом усиления атакующей линии. Нападающий французского Пари Сен-Жермен Рандаль Коло Муани близок к возвращению в ряды "бьянконери", сообщает La Gazzetta dello Sport.

Форвард готов вернуться в Турин, где провел полгода на правах аренды. Коло Муани объявил решение руководству ПСЖ и отклонил другие предложения. Спортдир Юве Дамьен Комолли надеется арендовать француза с опцией выкупа.

На первом этапе "Старая синьора" заплатит за Коло Муани 10 млн евро. После выполнения ряда условий Ювентус выкупит нападающего за 30-35 млн. ПСЖ же стремится сделать выкуп обязательным.

Тем временем итальянский Комо подтвердил покупку форварда Альваро Мораты.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус ПСЖ Рандаль Коло Муани

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