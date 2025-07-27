Президент амбициозного середняка Серии А подтвердил подписание чемпиона Европы

Президент Комо Мирван Суварсо рассказал о следующем трансфере, который совершит его клуб.

По словам функционера, «лариджани» усилятся чемпионом Европы Альваро Моратой.

"Сделка по Морате закрыта. Он согласился на то, что мы предложили, и были согласованы все детали с Миланом.

Нам осталось подождать, чтобы Галатасарай поговорил с Миланом. Мы выполнили свою работу", - сказал Суварсо.

В течение этого трансферного окна Комо подписал новичков на сумму более 100 миллионов евро. Топ-3 самых дорогих трансфера - Хесус Родригес из Бетиса за 22,5 млн евро, Николас Кюн из Селтика за 19 млн евро и Мартин Батурина из Динамо Загреб за 18 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось, что Ювентус и Рома могут обменяться игроками.

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