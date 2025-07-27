iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ювентус планирует подписать двух хавбеков

В первую очередь клубу интересен Брайан Кристанте.
Сегодня, 12:10       Автор: Андрей Безуглый
Брайан Кристанте / Getty Images
Брайан Кристанте / Getty Images

Ювентус намерен серьезно обновить центр полузащиты, утверждает La Gazzeta dello Sport.

Главный тренер Иго Тудор запросил у руководства клуба покупку двух центральных хавбеков.

Первым вариантом является Брайан Кристанте из Ромы, туринцы готовы предложить обмен на Уэстона Маккенни.

Рома, в целом, готова пойти на такую сделку, однако хотела бы отправить в Турин не Кристанте, а Пеллегрини. Но такой вариант неинтересен Ювентусу.

Со вторым хавбеком ситуация пока неясна. Клуб лишь составил шорт-лист игроков, куда вошли Биссума, Хьюлманд, Амрабат, Берге и Флорентину.

Ранее также сообщалось, что хавбек Баварии начал процесс реабилитации.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус

Статьи по теме

Ювентус объявил о подписании защитника Порту Ювентус объявил о подписании защитника Порту
Ювентус выкупит португальского вингера в течение нескольких часов Ювентус выкупит португальского вингера в течение нескольких часов
Списанный Манчестер Юнайтед вингер дал согласие на переход в Ювентус Списанный Манчестер Юнайтед вингер дал согласие на переход в Ювентус
Ювентус сделал новое предложение по ненужному Манчестер Юнайтед вингеру Ювентус сделал новое предложение по ненужному Манчестер Юнайтед вингеру

Видео

Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов
Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась, Костюк сохранила свою позицию
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер является лидером, прогресс Приходько и провал Овчаренко
просмотров
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляция боя
просмотров
Футбол сегодня: финал женского Евро и продолжение первого тура Второй лиги Украины
просмотров

Последние новости

Бокс12:51
Жертва Усика и Фьюри нацелился на реванш с украинцем
Формула 112:50
Три пилота начнут Гран-при Бельгии с пит-лейн
Европа12:10
Ювентус планирует подписать двух хавбеков
Европа12:05
Ноттингем окончательно сорвал переход лидера в Тоттенхэм
Формула 111:27
Формула-3 отменила гонку на Гран-при Бельгии
Европа11:25
Зинченко определился с клубом, где продолжит карьеру
НБА10:48
Хьюстон подписал MVP и чемпиона G-Лиги
Европа10:44
Саудовский клуб намерен перехватить Жоау Феликса
Европа10:22
Мусиала начал процесс реабилитации
Другие страны10:06
Милан продал защитника в чемпионат Бразилии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK