Ювентус планирует подписать двух хавбеков

Ювентус намерен серьезно обновить центр полузащиты, утверждает La Gazzeta dello Sport.

Главный тренер Иго Тудор запросил у руководства клуба покупку двух центральных хавбеков.

Первым вариантом является Брайан Кристанте из Ромы, туринцы готовы предложить обмен на Уэстона Маккенни.

Рома, в целом, готова пойти на такую сделку, однако хотела бы отправить в Турин не Кристанте, а Пеллегрини. Но такой вариант неинтересен Ювентусу.

Со вторым хавбеком ситуация пока неясна. Клуб лишь составил шорт-лист игроков, куда вошли Биссума, Хьюлманд, Амрабат, Берге и Флорентину.

Ранее также сообщалось, что хавбек Баварии начал процесс реабилитации.

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