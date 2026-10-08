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Ювентус собирается выкупить арендованного у Тоттенхэма голкипера

Туринский клуб сохранит в составе Гульельмо Викарио.
Сегодня, 15:35       Автор: Игорь Мищук
Гульельмо Викарио / Getty Images
Гульельмо Викарио / Getty Images

Ювентус заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с арендованным у Тоттенхэма голкипером Гульельмо Викарио.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, в туринском клубе довольны выступлениями 30-летнего вратаря и воспользуются опцией его выкупа.

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"Бьянконери" заплатят за игрока 8 миллионов евро фиксированной суммой, а еще 2 миллиона будут предусмотрены в виде бонусов. Самому голкиперу будет предложен контракт до лета 2030 года.

Отметим, что в составе Ювентуса Викарио провел пять матчей, в которых пропустил четыре гола, а в трех поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что форвард Ювентуса успешно перенес операцию после перелома пальца.

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