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Футбол

Вингер сборной Украины продолжит карьеру в составе чемпиона Казахстана

Алексей Гуцуляк нашел себе новый клуб.
Вчера, 17:38       Автор: Игорь Мищук
Алексей Гуцуляк / Getty Images
Алексей Гуцуляк / Getty Images

Бывший вингер Полесья Алексей Гуцуляк определился с местом продолжения карьеры.

Как сообщает Amanvibe.kz, 28-летний футболист пополнит состав казахстанского Ордабасы, став первым новичком команды, недавно завоевавшей чемпионский титул.

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По информации источника, игрок сборной Украины уже согласовал условия личного контракта со своим новым клубом и присоединится к команде зимой в статусе свободного агента.

Напомним, что последним клубом Гуцуляка было Полесье, которое он покинул летом 2026 года после завершения контракта и с тех пор находился без клуба.

В прошлом сезоне вингер провел в составе житомирской команды 31 матч во всех турнирах, записав на свой счет девять голов и семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что украинский полузащитник Артем Бондаренко отличился голом во втором подряд матче в Саудовской Аравии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы Алексей Гуцуляк Ордабасы

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