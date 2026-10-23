Бондаренко отличился голом во втором подряд матче в Саудовской Аравии

В пятницу, 23 октября, Аль-Ахли провел домашний матч с Аль-Халиджем в рамках 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Хозяева поля одержали над соперником разгромную победу со счетом 4:1, а помог им в этом украинский полузащитник Артем Бондаренко.

Читай также: Бондаренко отличился дебютными голами в Саудовской Аравии

Украинец начинал поединок в стартовом составе и отличился голом во втором тайме, удвоив преимущество своей команды. На 57-й минуте Айвен Тоуни запрессинговал голкипера Аль-Халиджа и отобрал мяч, после чего Бондаренко пробил под перекладину, обыгравшись в штрафной соперника с Франсишку Тринкау.

Заменили украинского полузащитника на 81-й минуте.

Бондаренко отличился за Аль-Ахли во втором подряд матче после дубля в предыдущем поединке с Аль-Фейхой (3:2).

Теперь на счету украинского хавбека три гола в восьми матчах в составе саудовской команды во всех турнирах.

Напомним, что Бондаренко перешел в Аль-Ахли из Шахтера на правах аренды до 30 июня 2027 года с опцией выкупа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!