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Футбол

Бондаренко отличился голом во втором подряд матче в Саудовской Аравии

Украинский полузащитник помог Аль-Ахли разгромить соперника.
Вчера, 23:58       Автор: Игорь Мищук
Артем Бондаренко забил за Аль-Ахли / Getty Images
Артем Бондаренко забил за Аль-Ахли / Getty Images

В пятницу, 23 октября, Аль-Ахли провел домашний матч с Аль-Халиджем в рамках 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Хозяева поля одержали над соперником разгромную победу со счетом 4:1, а помог им в этом украинский полузащитник Артем Бондаренко.

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Украинец начинал поединок в стартовом составе и отличился голом во втором тайме, удвоив преимущество своей команды. На 57-й минуте Айвен Тоуни запрессинговал голкипера Аль-Халиджа и отобрал мяч, после чего Бондаренко пробил под перекладину, обыгравшись в штрафной соперника с Франсишку Тринкау.

Заменили украинского полузащитника на 81-й минуте.

Бондаренко отличился за Аль-Ахли во втором подряд матче после дубля в предыдущем поединке с Аль-Фейхой (3:2).

Теперь на счету украинского хавбека три гола в восьми матчах в составе саудовской команды во всех турнирах.

Напомним, что Бондаренко перешел в Аль-Ахли из Шахтера на правах аренды до 30 июня 2027 года с опцией выкупа. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аль-ахли Артем Бондаренко Чемпионат Саудовской Аравии

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