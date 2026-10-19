Бондаренко отличился дебютными голами в Саудовской Аравии
Полузащитник Шахтера Артем Бондаренко, выступающий на правах аренды за Аль-Ахли, отличился первыми в сезоне результативными действиями в Саудовской Аравии.
26-летний футболист в матче десятого тура местного чемпионата против Аль-Фейхи оформил дубль и помог своей команде одержать победу со счетом 3:2.
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Бондаренко начинал игру на скамейке запасных, но на 14-й минуте вышел на поле, заменив травмированного одноклубника. В компенсированное к первому тайму время на 45+3-й минуте при минимальном преимуществе соперника в счете украинский хавбек восстановил паритет, замкнув головой навес от партнера.
На 70-й минуте уже при счете 2:2 украинский полузащитник забил победный гол, подправив мяч в сетку из пределов вратарской площадки.
Теперь на счету Бондаренко два гола в семи матчах за Аль-Ахли во всех турнирах текущего сезона.
Напомним, что Бондаренко перешел в Аль-Ахли из Шахтера на правах аренды до 30 июня 2027 года с опцией выкупа.
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