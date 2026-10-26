Экс-футболиста Арсенала и Ливерпуля спас собственный пес

43-летнему экс-футболисту потребовалось наложить более 50 швов.

По словам бывшего футболиста, он пытался защитить своего питомца, когда на них напала немецкая овчарка. Однако агрессивная собака схватила его за ногу и повалила на землю, продолжая удерживать хватку.

Ситуация могла закончиться гораздо серьезнее, если бы не вмешательство Кинга. Собака Пеннанта бросилась на нападавшее животное и сумела отогнать его.

"Я лежал на земле, а собака все еще держала меня и не собиралась отпускать, пока Кинг не вмешался. Он отогнал ее и спас меня от того, что могло бы стать ужасной ситуацией", — написал Пеннант в Instagram.

В результате нападения бывший футболист получил серьезную травму ноги. Сам Пеннант отметил, что его четвероногий защитник также пострадал.

Экс-игрок поблагодарил питомца за помощь.

"Мой герой, который по-прежнему защищает меня и пытается обо мне заботиться. Кинг, ты легенда. Люблю тебя. Настоящий друг человека", — добавил Пеннант.

Джермейн Пеннант завершил профессиональную футбольную карьеру в 2018 году. За время выступлений он играл за Арсенал, Ливерпуль и ряд других английских клубов. В составе мерсисайдцев вингер, в частности, дошел до финала Лиги чемпионов в сезоне-2006/07.

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