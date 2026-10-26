Снигур проиграла Бондар на старте турнира WTA 250

Украинская теннисистка Дарья Снигур не смогла выйти во второй круг турнира WTA 250 в Гуанчжоу. В матче 1/16 финала она уступила представительнице Венгрии Анне Бондар в двух сетах — 4:6, 2:6.

В первой партии Снигур уступала со счетом 1:3, но сумела сократить отставание до одного гейма. Однако при счете 4:5 украинка не удержала свою подачу, и Бондар выиграла сет.

Во второй партии венгерская теннисистка быстро захватила преимущество, повела 3:0 и не позволила сопернице вернуться в игру. Матч продолжался 1 час 16 минут.

Бондар отметилась восемью эйсами и нанесла 22 активно выигранных удара против 12 у Снигур.

Дарья Снигур (Украина, 1) — Анна Бондар (Венгрия) — 0:2 (4:6, 2:6).

Украинка во второй раз проиграла Бондар. Их предыдущая встреча состоялась в августе 2020 года на турнире в Праге и также завершилась победой венгерки со счетом 2:0.

Для Снигур это поражение стало третьим подряд на турнирах. При этом в обновленном рейтинге WTA украинка сохранила рекордную для себя 40-ю позицию.

Продолжает выступления в Гуанчжоу другая представительница Украины — Даяна Ястремская. Она прошла квалификацию и в первом круге основного турнира сыграет с восьмой сеяной американкой Кэти Волынец.

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