Снигур проиграла польке Каве и вылетела с турнира

Украинская теннисистка завершила выступления на турнире WTA 500 в китайском Нинбо. В матче первого круга она уступила представительнице Польши Катаржине Каве в трех сетах.

Встреча продолжалась три партии и завершилась со счетом 1:6, 6:2, 6:4 в пользу польской теннисистки.

Снигур уверенно начала матч и выиграла первый сет со счетом 6:1, четырежды взяв подачу соперницы. Однако во второй партии Кава перехватила инициативу, сделала два брейка и восстановила равновесие в матче — 6:2.

В решающем сете теннисистки боролись на равных до счета 3:3. Затем полька сумела воспользоваться своими шансами и довела встречу до победы — 6:4.

Для Снигур это было второе противостояние с Кавой подряд. Накануне теннисистки встретились в финале квалификации, но украинка снялась после первого сета. Несмотря на поражение, Дарья получила возможность сыграть в основной сетке в статусе lucky loser — после отказа польской теннисистки Майи Хвалинской.

Катаржина Кава — Дарья Снигур — 2:1 (1:6, 6:2, 6:4)

Напомним, Олейникова вылетела на старте турнира в Осаке.

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