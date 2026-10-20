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Олейникова вылетела на старте турнира в Осаке

Украинка уступила американской квалифаерке.
Сегодня, 09:50       Автор: Андрей Безуглый
Александра Олейникова / Getty Images
Александра Олейникова / Getty Images

Украинская теннисистка Александра Олейникова покинула турнир в Осаке.

На стартовавшем в Японии WTA 250 украинка встретились в первом круге с квалифаерком Мэри Стояной.

Олейникова проиграла в двухе сетах, очень неуверенно проведя каждый из них. Украинке удалось взять лишь пять геймов, чего совершенно не хватило даже для борьбы.

В итоге спортсменка уже в третий раз из последних четырех проигрывает сопернице, которая находится вне топ-100 рейтинга WTA.

Следующим турниром для Олейниковой станет WTA 500 в Токио.

Осака. WTA 250. 1/16 финала

Александра Олейникова (Украина, 7) — Мэри Стояна (США, Q) — 0:2 (2:6, 3:6)

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