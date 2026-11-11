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Марта Костюк потеряла шансы на выход в полуфинал

Во втором туре группового этапа она уступила американке Джессике Пегуле в двух сетах.
Сегодня, 00:35       Автор: Сергей Носенко
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

В первом сете американка сразу захватила инициативу и повела 2:0. Костюк удалось сравнять счет, однако затем Пегула выиграла четыре гейма подряд и завершила партию со счетом 6:2.

Во втором сете борьба получилась значительно напряженнее. Марта вышла вперед — 3:2, а после этого при счете 4:4 вновь попыталась перехватить инициативу. Украинка выиграла девятый гейм благодаря эйсу, однако Пегула сумела переломить ход партии и вырвала победу — 7:5.

За матч Костюк выполнила пять эйсов против одного у соперницы. При этом украинка допустила 47 невынужденных ошибок. Встреча продолжалась около полутора часов.

Поражение от Пегулы стало для Костюк вторым на групповом этапе после неудачного старта в матче против Линды Носковой. Таким образом, украинка потеряла математические шансы на выход в полуфинал. Даже победа в заключительном матче против американки Коко Гауфф не позволит ей финишировать в первой двойке группы.

Итоговый турнир WTA. Групповой этап. 2-й тур

Марта Костюк (Украина) — Джессика Пегула (США) — 0:2 (2:6, 5:7).

Следующий матч на турнире проведет еще одна представительница Украины — Элина Свитолина. В среду, 11 ноября, она сыграет против чешки Каролины Муховой и продолжит борьбу за выход в плей-офф

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