Формула-1 решила завершить сезон гонками на Ближнем Востоке

Формула-1 планирует провести два заключительных этапа сезона-2026 в Катаре и Абу-Даби, несмотря на продолжающийся военный конфликт между США, Израилем и Ираном.

Гран-при Катара запланирован на 27–29 ноября, а этап в Абу-Даби должен состояться 4–6 декабря.

В Формуле-1 объяснили, что решение продолжить подготовку к гонкам связано с отсутствием негативных изменений в ситуации непосредственно в Катаре и ОАЭ на протяжении последних месяцев. По оценке чемпионата, правительственные рекомендации по поездкам не запрещают посещать эти страны, страховки остаются действительными, а деловая активность и проведение мероприятий вернулись к привычному уровню.

Также в Ф-1 отметили, что команды поддерживают намерение завершить сезон согласно первоначальному календарю.

«Если в ближайшие недели ситуация на Ближнем Востоке будет развиваться негативно, мы без колебаний примем правильное решение. Безопасность каждого всегда будет приоритетом», – заявил представитель чемпионата.

В то же время, как отмечает BBC, некоторые высокопоставленные представители Формулы-1 выражают обеспокоенность по поводу проведения гонок в регионе. Обе страны находятся неподалеку от Ормузского пролива, где продолжают фиксироваться ракетные удары. Кроме того, Саудовская Аравия подвергается атакам йеменских повстанцев-хуситов.

Ранее из-за военного конфликта уже пострадал календарь чемпионата. Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии, запланированные на апрель, были отменены или перенесены. В итоге этап в Бахрейне провели в октябре на трассе Сепанг в Малайзии.

При этом решение относительно заключительных гонок имеет и экономическую составляющую. Катар и Абу-Даби платят значительные суммы за проведение Гран-при, а их структуры также оказывают существенное влияние на команды. В частности, суверенный инвестиционный фонд Катара является совладельцем команды Audi, а Абу-Даби – McLaren.

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