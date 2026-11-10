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Автоспорт

FIA не разрешила производителям Формулы-1 дополнительно модернизировать двигатели

Международная автомобильная федерация (FIA) опубликовала результаты третьего этапа оценки силовых установок Формулы-1 в рамках программы Additional Development and Upgrade Opportunities (ADUO).
Сегодня, 15:20       Автор: Сергей Носенко
Формула - 1 / Getty Images
Формула - 1 / Getty Images

По итогам проверки ни один из производителей не получил дополнительных возможностей для модернизации двигателей. Третий период оценки охватывал гонки с 12-го по 18-й этап сезона-2026. В федерации отметили, что соотношение показателей производительности двигателей внутреннего сгорания (ДВС) производителей изменилось по сравнению с предыдущим периодом. Однако этих изменений оказалось недостаточно для предоставления новых разрешений на омологацию обновлений.

Mercedes имеет право на одну дополнительную омологацию силовой установки в 2026 году и еще одну в 2027-м. Ferrari, Audi и Honda получили по две дополнительные омологации на каждый из этих сезонов.

По результатам первого оценивания именно Red Bull Powertrains определили производителем с лучшими показателями ДВС. Его конкуренты получили дополнительные возможности для развития силовых установок в зависимости от величины отставания от лидера.

Второй период оценки также не принес производителям дополнительных омологаций.

Директор FIA по гонкам на одноместных автомобилях Николас Томбазис заявил, что федерация провела масштабный анализ и уверена в объективности полученных результатов.

«Учитывая качество данных и надежность процесса оценки, мы уверены в наших выводах и полученных результатах», — отметил представитель FIA.

Он также подчеркнул, что федерация совместно с производителями силовых установок и командами работает над совершенствованием методологии ADUO, чтобы механизм оставался эффективным и соответствовал потребностям чемпионата в последующие годы.

Следующий период оценки начнется в 2027 году и охватит первые шесть этапов чемпионата — от Гран-при Бахрейна до Гран-при Майами.

Механизм Additional Development and Upgrade Opportunities внедрили вместе с техническим регламентом Формулы-1 2026 года. Он призван помочь производителям, чьи двигатели внутреннего сгорания уступают лучшему показателю минимум на 2%, сократить отставание от конкурентов.

В зависимости от величины отставания производители могут получить одну или две дополнительные омологации силовых установок в текущем и следующем сезонах. Также им предоставляют увеличенные лимиты расходов и дополнительные возможности для испытаний на моторных стендах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: FIA

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