Формула-1 готовится к сезону-2026 с обновлёнными силовыми установками

В ФИА скорректировали моторный регламент на 2026 год. Об этом сообщает RacingNews365.

В следующем сезоне Формулу 1 ожидают изменения регламента: силовая установка будет полностью переделана — 50% мощности придётся на ДВС, остальная половина — на электрическую составляющую.

Также в следующем сезоне в серию вернётся Хонда в роли партнёра Астон Мартин.

Помимо этого, отстающие мотористы будут получать послабления благодаря ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities), то есть они смогут получить послабления по лимиту бюджета или дополнительные часы работы на испытательных стендах.

Напомним, что новый сезон Формулы 1-2026 начнётся 8 марта в Мельбурне и завершится 6 декабря в Абу-Даби, включив 24 этапа.

