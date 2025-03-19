Формула-1 сенсационно готовится пролонгировать регламент двигателей

Следующий сезон чемпионата мира может потерять статус поворотного.

ФИА и Формула-1 рассматривают вариант с пролонгацией действующего моторного регламента до 2028 года. Функционеры обеспокоены трудностями с установкой новых гибридных двигателей, сообщает Auto und Motor Sport.

Управляющая организация и боссы Королевских автогонок встревожены вероятными разрывами в скорости команд. Альтернативной идеей стал ускоренный переход на двигатели V10 с экотопливом. Такие агрегаты будут дешевле нынешнего варианта силовых установок.

В то же время Формула-1 стремится избежать потенциальных последствий ухода производителей из чемпионата. Двигатели V10 якобы смогут разработать частные компании из-за пределов F1.

Кстати, ранее ФИА ужесточила требования к отклонению гибких крыльев.

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