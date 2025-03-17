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Автоспорт

ФИА дополнительно ужесточила правила, касающиеся мини-DRS

Допустимое отклонение гибких задних крыльев будет уменьшено в 4 раза.
Сегодня, 17:20
Getty Images
Getty Images

ФИА объявила о дополнительных измениях в правилах касатально мини-DRS.

Под мини-DRS имеются в виду гибкие задние крылья. На Гран-при Китая будет действовать более жесткий контроль над ними.

Перед стартом сезона ФИА уже ужесточила правила, указав максимальное возможное отклонении в 2мм.

С Гран-при Китая разрешенное отклонение будет снижено до 0,5 мм. Но из-за того, что ФИА слишком поздно известила команды, в Китае будет допустимо отклонение на 0.25 мм.

Свое решение федерация объяснила тем, что предсезонных изменений не хватило, чтобы сделать ситуацию с мини-DRS приемлемой.

Ранее также сообщалось, что Льюис Хэмилтон отметился антидостижением.

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