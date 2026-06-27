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Ф-1 может вернуть дозаправки

Известно, когда они вернутся.
Сегодня, 13:48       Автор: Валентина Чорноштан
Лого ФИА / Getty Images
Лого ФИА / Getty Images

ФИА рассматривает возможность возвращения дозаправок с 2031 года в рамках будущего технического регламента, сообщает Motorsport.

Однако, по данным источника, президент ФИА Мохаммед бен Сулайем выступает за переход к атмосферным V8‑двигателям с небольшой системой рекуперации энергии.

Тогда как Мерседес и Ауди настаивают на сохранении современных турбомоторов, в то же время Феррари, Кадиллак и Ред Булл готовы рассматривать разные варианты развития силовых установок.

Из‑за этого на фоне возможного упрощения двигателей также обсуждается идея возвращения дозаправок во время гонок.

Ранее Шарль Леклер раскрыл главную проблему Феррари на Гран‑при Австрии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФИА

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