ФИА запрещает новинку Мерседес после жалобы Феррари

Накануне Мерседес привёз на этап в Барселону обновлённый диффузор, который привлёк внимание Феррари. Следовательно, они оперативно запросили разъяснения касательно новинки у ФИА.

После этого, по данным источника RacingNews365, федерация заявила, что накладки не соответствуют регламенту, и попросила демонтировать элемент.

В свою очередь Мерседес попросил отсрочку до Сильверстоуна, ведь внести необходимые изменения будет сложно из‑за того, что текущие спецификации уже отправлены из Брэкли в Шпильберг.

На текущий момент ФИА не дала ответа касательно переноса срока, однако официальный документ, запрещающий использование диффузора, вступит в силу на ближайшем Гран‑при Австрии.

К слову, руководитель Кадиллак заявил, что команда готовит крупное обновление.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!