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Автоспорт

ФИА запрещает новинку Мерседес после жалобы Феррари

Их диффузор признали нелегальным.
Сегодня, 11:59       Автор: Валентина Чорноштан
Мерседес / Getty Images
Мерседес / Getty Images

Накануне Мерседес привёз на этап в Барселону обновлённый диффузор, который привлёк внимание Феррари. Следовательно, они оперативно запросили разъяснения касательно новинки у ФИА.

После этого, по данным источника RacingNews365, федерация заявила, что накладки не соответствуют регламенту, и попросила демонтировать элемент.

В свою очередь Мерседес попросил отсрочку до Сильверстоуна, ведь внести необходимые изменения будет сложно из‑за того, что текущие спецификации уже отправлены из Брэкли в Шпильберг.

На текущий момент ФИА не дала ответа касательно переноса срока, однако официальный документ, запрещающий использование диффузора, вступит в силу на ближайшем Гран‑при Австрии.

К слову, руководитель Кадиллак заявил, что команда готовит крупное обновление.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари мерседес ФИА

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