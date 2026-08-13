Вылет Динамо из еврокубков стал самым ранним за 21 год

Обычно киевляне доходили до плей-офф квалификации.

Вылет Динамо стал для команды неприятной отметкой.

Напомним, что накануне команда Игоря Костюка проиграла Карабаху и вылетела из Лиги конференций.

Киевляне впервые за 21 год так рано вылетели из еврокубков.

Лишь в сезоне-2005/06 киевский клуб выбыл уже во втором раунде, проиграв швейцарскому Туну. Также вылет из Лиги конференций стал вторым в истории Динамо.

Со всеми результатами и расписанием Динамо вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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