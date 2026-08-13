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Хижняк получил соперника для первого в карьере титульного боя

Украинец выйдет в ринг 22 августа и поборется за пояс WBA Gold International.
Сегодня, 19:50       Автор: Игорь Мищук
Александр Хижняк / Getty Images
Александр Хижняк / Getty Images

Украинский олимпийский чемпион Александр Хижняк (2-0, 2 KO) получил соперника для своего третьего профессионального боя, в котором он поборется за первый в карьере титул.

Как сообщает Usyk 17 Promotions, украинский полутяжеловес встретится в ринге с аргентинцем Дурвалом Элиасом Палацио (16-4-0).

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Поединок состоится 22 августа во Львове в рамках вечера бокса Rising Stars от Usyk 17 Promotions.

На кону боя украинца и аргентинца будет стоять пояс WBA Gold International.

Напомним, что свой предыдущий бой Хижняк провел 25 июля в андеркарде поединка экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа с албанцем Кристианом Пренгой, одержав досрочную победу во втором раунде над французом Ленни Патрашем (8-1-1, 5 КО).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBA Александр Хижняк

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