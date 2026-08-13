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Автоспорт

ФИА сняла все санкции с представителей террористов

Однако проводить гонки на болотах пока не будут.
Сегодня, 18:15       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

Международная автомобильная федерация (ФИА) сняла все санкции с росийских и белоруских пилотов.

Такое решение было принято по итогам последнего заседания Всемирного совета ФИА.

Напомним, что федерация в феврале 2023 года ввела ограничения. Все росийские и белоруские пилоты могли выступать только в нейтральном статусе или под флагом другого государства, если у них была соответствующая лицензия.

Также эти пилоты обязаны были подписывать специальный документ, который обязывал их придерживаться нейтралитета.

Более все эти ограничения сняты. Единственное, что ФИА все еще не сняла запрет на проведении гонок на болотах под ее эгидой.

Ранее также все ограничения сняла и World Skate.

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