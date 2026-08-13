Аморим начал чистку в Милане

Ряд игроков уже выставлены на трансфер.

Милан выставил сразу нескольких игроков на трансфер, сообщает Sky Sport Italia.

Напомним, что недавно новым тренером "россонери" стал Рубен Аморим.

Похоже, португалец достаточно ознакомился с составом команды, что уже решил начать чистку.

Кристофер Нкунку, Фикайо Томори, Юссуф Фофана и Давид Одогу выставлены на трансфер и могут покинуть клуб до конца трансферного окна.

Аморим заявил игрокам, что не рассчитывает на них, и клуб согласился с его доводами. Также пока еще тренер не определился с судьбой Сантьяго Хименеса, Филиппо Терраччано и Первиса Эступиньяна.

Ранее также сообщалось, что Интер наоборот работает над входящим трансфером.

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