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Футбол

Аморим начал чистку в Милане

Ряд игроков уже выставлены на трансфер.
Сегодня, 17:25       Автор: Андрей Безуглый
Рубен Аморим / Getty Images
Рубен Аморим / Getty Images

Милан выставил сразу нескольких игроков на трансфер, сообщает Sky Sport Italia.

Напомним, что недавно новым тренером "россонери" стал Рубен Аморим.

Похоже, португалец достаточно ознакомился с составом команды, что уже решил начать чистку.

Кристофер Нкунку, Фикайо Томори, Юссуф Фофана и Давид Одогу выставлены на трансфер и могут покинуть клуб до конца трансферного окна.

Аморим заявил игрокам, что не рассчитывает на них, и клуб согласился с его доводами. Также пока еще тренер не определился с судьбой Сантьяго Хименеса, Филиппо Терраччано и Первиса Эступиньяна.

Ранее также сообщалось, что Интер наоборот работает над входящим трансфером.

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