iSport.ua
Русский Українська

Хижняк быстро разобрался с французским соперником во втором профессиональном бою

Украинский боксер одержал досрочную победу во втором раунде.
Сегодня, 20:18       Автор: Игорь Мищук
Хажняк победил Патраша / Getty Images
Хажняк победил Патраша / Getty Images

Украинский олимпийский чемпион полутяжеловес Александр Хижняк (2-0, 2 KO) одолел французского соперника Ленни Патраша (8-1-1, 5 КО) в своем втором бою на профессиональном ринге.

Поединок состоялся в субботу, 25 июля, в Джидде, Саудовская Аравия в андеркарде главного боя вечера бокса между британским экс-чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа и албанцем Кристианом Пренгой.

Читай также: Усик посетит боксерское шоу Джошуа - Пренга

Украинский боксер захватил инициативу от начала противостояния и сумел завершить поединок досрочной победой уже во втором раунде.

Источник: Getty Images

Сначала Хижняк отправил Патраша в нокдаун левым хуком. Французский боксер поднялся, однако украинец зажал его возле канатов и после серии ударов вынудил во второй раз взять колено. После этого рефери остановил бой.

Источник: Getty Images

Таким образом, украинский боксер одержал победу техническим нокаутом.

Напомним, что Хижняк дебютировал на профессиональном ринге 21 марта в рамках вечера бокса Rising Stars от Usyk 17 Promotions, одержав быструю досрочную победу над колумбийцем Уилмером Бароном.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Хижняк

Статьи по теме

Хижняк эффектно остановил француза во втором раунде - видео лучших моментов боя Хижняк эффектно остановил француза во втором раунде - видео лучших моментов боя
Хижняк получил нового соперника Хижняк получил нового соперника
Хижняк проведет бой в андеркарде поединка Джошуа - Пренга Хижняк проведет бой в андеркарде поединка Джошуа - Пренга
"Я вижу у него все шансы": Гвоздик оценил перспективы Хижняка на ОИ-2028 "Я вижу у него все шансы": Гвоздик оценил перспективы Хижняка на ОИ-2028

Видео

Хижняк эффектно остановил француза во втором раунде - видео лучших моментов боя
Хижняк эффектно остановил француза во втором раунде - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи Первой лиги Украины
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла одну позицию после отсутствия на ЧМ-2026
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" проиграли первый матч ПАОКу в квалификации Лиги Европы
просмотров
Калинина вылетела в четвертьфинале турнира в Гамбурге
просмотров

Последние новости

Украина22:20
Календарь Шахтера: "горняки" свели к ничьей спарринг с саудовским клубом
Украина21:55
Шахтер не сумел обыграть представителя второго дивизиона Саудовской Аравии
Бокс21:10
Хижняк эффектно остановил француза во втором раунде - видео лучших моментов боя
Бокс20:18
Хижняк быстро разобрался с французским соперником во втором профессиональном бою
Бокс19:50
Бокс: расписание боев
Бокс19:45
Усик посетит боксерское шоу Джошуа - Пренга
Европа18:59
Атлетико подписал корейского полузащитника ПСЖ
Формула 118:30
Гран-при Венгрии: Норрис взял поул, пилоты Феррари - в тройке
Украина18:08
Кудривка объявила о подписании бывшего игрока Шахтера
Европа17:35
Манчестер Сити переподписал контракт с узбекистанским защитником
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK