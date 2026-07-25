Хижняк быстро разобрался с французским соперником во втором профессиональном бою

Украинский олимпийский чемпион полутяжеловес Александр Хижняк (2-0, 2 KO) одолел французского соперника Ленни Патраша (8-1-1, 5 КО) в своем втором бою на профессиональном ринге.

Поединок состоялся в субботу, 25 июля, в Джидде, Саудовская Аравия в андеркарде главного боя вечера бокса между британским экс-чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа и албанцем Кристианом Пренгой.

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Украинский боксер захватил инициативу от начала противостояния и сумел завершить поединок досрочной победой уже во втором раунде.

Источник: Getty Images

Сначала Хижняк отправил Патраша в нокдаун левым хуком. Французский боксер поднялся, однако украинец зажал его возле канатов и после серии ударов вынудил во второй раз взять колено. После этого рефери остановил бой.

Источник: Getty Images

Oleksandr Khyzhniak is RELENTLESS 🔥#JoshuaPrenga | Exclusively on DAZN 🥊 pic.twitter.com/GfMPhWy0Gw — Ring Magazine (@ringmagazine) July 25, 2026

Таким образом, украинский боксер одержал победу техническим нокаутом.

Olympic gold medallist Oleksandr Khyzhniak stops Lenny Patrach in round two to move to 2-0 as a pro 🇺🇦🥇#JoshuaPrenga | Exclusively on DAZN 🥊 pic.twitter.com/s3zCRVeKUj — Ring Magazine (@ringmagazine) July 25, 2026

Напомним, что Хижняк дебютировал на профессиональном ринге 21 марта в рамках вечера бокса Rising Stars от Usyk 17 Promotions, одержав быструю досрочную победу над колумбийцем Уилмером Бароном.

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