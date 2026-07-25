Фьюри снова готов уйти из бокса

Тайсон Фьюри после досрочной победы над Мариушем Вахом рассказал, что нынешний год станет для него последним в боксе, поэтому он намерен проводить как можно больше боёв.

Британец подчеркнул, что не хочет растягивать карьеру до глубокой старости и выступать в 65 лет. Его главная цель сейчас — оставаться занятым и постоянно быть при деле, передает The Sun.

При этом боксёр уточнил, что его мотивация не связана ни с деньгами, ни с чемпионскими поясами. Для него речь идёт о желании наслаждаться жизнью и любимым делом, а именно тренировками и выступлениями на ринге.

Напомним, что 37-летний Фьюри уже пять раз объявлял о завершении карьеры. Последняя отставка случилась в декабре 2024‑го после поражения от Усика, однако уже в апреле 2026‑го британец возобновил карьеру.

Ранее британский боксёр жёстко ответил Джошуа после победы над Вахом.

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