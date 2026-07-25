iSport.ua
Русский Українська

Фьюри снова готов уйти из бокса

Он проведёт последний бой с Энтони Джошуа.
Сегодня, 14:45       Автор: Валентина Чорноштан
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Тайсон Фьюри после досрочной победы над Мариушем Вахом рассказал, что нынешний год станет для него последним в боксе, поэтому он намерен проводить как можно больше боёв.

Британец подчеркнул, что не хочет растягивать карьеру до глубокой старости и выступать в 65 лет. Его главная цель сейчас — оставаться занятым и постоянно быть при деле, передает The Sun.

При этом боксёр уточнил, что его мотивация не связана ни с деньгами, ни с чемпионскими поясами. Для него речь идёт о желании наслаждаться жизнью и любимым делом, а именно тренировками и выступлениями на ринге.

Напомним, что 37-летний Фьюри уже пять раз объявлял о завершении карьеры. Последняя отставка случилась в декабре 2024‑го после поражения от Усика, однако уже в апреле 2026‑го британец возобновил карьеру.

Ранее британский  боксёр жёстко ответил Джошуа после победы над Вахом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри

Статьи по теме

Фьюри жёстко ответил Джошуа после победы над Вахом Фьюри жёстко ответил Джошуа после победы над Вахом
Фьюри одержал победу над Вахом после отказа соперника Фьюри одержал победу над Вахом после отказа соперника
"На пороге пенсии": Фьюри - о том, почему Джошуа избегает Итаума "На пороге пенсии": Фьюри - о том, почему Джошуа избегает Итаума
Джошуа проигнорировал вопрос о Фьюри Джошуа проигнорировал вопрос о Фьюри

Видео

Избиение с решающим ударом: Испания дожала Аргентину в финале ЧМ-2026 - видео матча
Избиение с решающим ударом: Испания дожала Аргентину в финале ЧМ-2026 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи Первой лиги Украины
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла одну позицию после отсутствия на ЧМ-2026
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" проиграли первый матч ПАОКу в квалификации Лиги Европы
просмотров
Калинина вылетела в четвертьфинале турнира в Гамбурге
просмотров

Последние новости

Бокс14:45
Фьюри снова готов уйти из бокса
НБА14:21
Леброн установил рекорд НБА по сокращению зарплаты
ЧМ-202614:06
Участник ЧМ-2026 сдал положительный тест на кокаин
Европа13:46
Де Брюйне может покинуть Наполи
Европа13:34
Фенербахче хочет подписать звезду Милана
Формула 112:49
Леклер не верит в повторение успеха на первых практиках в Венгрии
Лига конференций12:29
"Мы уступали во многих компонентах": тренер Копенгагена - о матче с Полесьем
Бокс11:53
Фьюри жёстко ответил Джошуа после победы над Вахом
Теннис11:31
Синнер и Джокович снялись с турнира в Монреале
Европа11:15
Экс-звезда Ливерпуля покидает Европу и станет игроком Бешикташа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK