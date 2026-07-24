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"На пороге пенсии": Фьюри - о том, почему Джошуа избегает Итаума

Разнес Эй Джея и сказал, что тот боится молодого таланта.
Сегодня, 15:47       Автор: Валентина Чорноштан
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри объяснил, почему, по его мнению, Энтони Джошуа никогда не проведёт бой с молодым и перспективным Мозесом Итаумой.

Фьюри считает, что Джошуа находится на закате карьеры, тогда как Итаума только набирает обороты.

Также, по мнению Тайсона, такая разница в карьере делает потенциальный поединок несправедливым, передаёт Boxing News Online.

Если один человек на пороге пенсии, а другой на подъёме, это не настоящая борьба. Это немного похоже на бой Чавеса против Де Ла Хойи — один человек был на закате своей карьеры, а другой - на подъёме. Поэтому бой Джошуа - Итаума никогда не состоится.

Ранее Энтони Джошуа отказался отвечать на вопросы о возможном поединке с Тайсоном Фьюри.

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