Челси перехватил защитника Кристал Пэлас
Переход центрального защитника Кристал Пэлас Максанса Лакруа в Челси находится на финальной стадии.
Клубы согласовали трансфер 26-летнего француза, а официальное предложение "синих" уже принято.
Сейчас футболист проходит медицинское обследование в Лондоне. Добавим, что сумма сделки составит 52 миллиона фунтов стерлингов.
Отмечается, что после завершения всех формальностей Лакруа подпишет контракт с лондонским клубом до июня 2032 года.
🚨🔵 Maxence Lacroix to Chelsea, here we go! Agreement in place with official bid accepted by Crystal Palace.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2026
Broad terms in place last night and medical ongoing in London for the CB.
£52m transfer fee. Axel Disasi not included in the deal.
Lacroix signs until June 2032. pic.twitter.com/hDwEjyQqam
К слову, украинский форвард может стать звездой Фиорентины.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!