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Футбол

Челси перехватил защитника Кристал Пэлас

Подписывает Лакруа на 8 лет за 52 млн фунтов.
Сегодня, 15:19       Автор: Валентина Чорноштан
Максанс Лакруа / Getty Images
Максанс Лакруа / Getty Images

Переход центрального защитника Кристал Пэлас Максанса Лакруа в Челси находится на финальной стадии.

Клубы согласовали трансфер 26-летнего француза, а официальное предложение "синих" уже принято.

Сейчас футболист проходит медицинское обследование в Лондоне. Добавим, что сумма сделки составит 52 миллиона фунтов стерлингов.

Отмечается, что после завершения всех формальностей Лакруа подпишет контракт с лондонским клубом до июня 2032 года.

К слову,  украинский форвард может стать звездой Фиорентины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Кристал Пэлэс

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