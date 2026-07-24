Челси перехватил защитника Кристал Пэлас

Подписывает Лакруа на 8 лет за 52 млн фунтов.

Переход центрального защитника Кристал Пэлас Максанса Лакруа в Челси находится на финальной стадии.

Клубы согласовали трансфер 26-летнего француза, а официальное предложение "синих" уже принято.

Сейчас футболист проходит медицинское обследование в Лондоне. Добавим, что сумма сделки составит 52 миллиона фунтов стерлингов.

Отмечается, что после завершения всех формальностей Лакруа подпишет контракт с лондонским клубом до июня 2032 года.

🚨🔵 Maxence Lacroix to Chelsea, here we go! Agreement in place with official bid accepted by Crystal Palace.



Broad terms in place last night and medical ongoing in London for the CB.



£52m transfer fee. Axel Disasi not included in the deal.



Lacroix signs until June 2032. pic.twitter.com/hDwEjyQqam — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2026

К слову, украинский форвард может стать звездой Фиорентины.

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