Челси осуществил рекордный трансфер, подписав игрока сборной Англии

Челси объявил о подписании атакующего полузащитника Астон Виллы и сборной Англии Моргана Роджерса.

О переходе 23-летнего футболиста сообщает официальный сайт "синих".

Игрок подписал с лондонским клубом долгосрочный контракт, рассчитанный до июня 2033 года.

Финансовые детали сделки не разглашаются, однако, по информации СМИ, Челси заплатил за Роджерса 117 миллионов фунтов стерлингов (137,3 миллиона евро), что сделало его самым дорогим приобретением в истории клуба. Ранее рекордным подписанием был Энцо Фернандес, который в январе 2023 года перешел из Бенфики за 121 миллион евро.

Также трансфер Роджерса стал рекордным в истории АПЛ для британских футболистов, превзойдя по стоимости переход Эллиота Андерсона, который этим летом сменил Ноттингем Форест на Манчестер Сити за 116 миллионов фунтов (136,1 миллиона евро).

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Кроме того, Роджерс является вторым самым дорогим подписанием для клубов АПЛ. Рекордным остается переход прошлым летом шведского нападающего Александера Исака из Ньюкасла в Ливерпуль за 125 миллионов фунтов (146,7 миллиона евро).

Напомним, что в минувшем сезоне Роджерс провел за Астон Виллу во всех турнирах 55 матчей, в которых отличился 14 голами и 12 ассистами.

В составе сборной Англии на чемпионате мира-2026 он сыграл семь поединков, записав на свой счет две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Челси закрыл трансфер перспективного португальского вингера.

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