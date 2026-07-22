Челси осуществил рекордный трансфер, подписав игрока сборной Англии
Челси объявил о подписании атакующего полузащитника Астон Виллы и сборной Англии Моргана Роджерса.
О переходе 23-летнего футболиста сообщает официальный сайт "синих".
Игрок подписал с лондонским клубом долгосрочный контракт, рассчитанный до июня 2033 года.
He chose Chelsea. pic.twitter.com/V6NrGsuZH9— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 21, 2026
Финансовые детали сделки не разглашаются, однако, по информации СМИ, Челси заплатил за Роджерса 117 миллионов фунтов стерлингов (137,3 миллиона евро), что сделало его самым дорогим приобретением в истории клуба. Ранее рекордным подписанием был Энцо Фернандес, который в январе 2023 года перешел из Бенфики за 121 миллион евро.
Также трансфер Роджерса стал рекордным в истории АПЛ для британских футболистов, превзойдя по стоимости переход Эллиота Андерсона, который этим летом сменил Ноттингем Форест на Манчестер Сити за 116 миллионов фунтов (136,1 миллиона евро).
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Кроме того, Роджерс является вторым самым дорогим подписанием для клубов АПЛ. Рекордным остается переход прошлым летом шведского нападающего Александера Исака из Ньюкасла в Ливерпуль за 125 миллионов фунтов (146,7 миллиона евро).
Напомним, что в минувшем сезоне Роджерс провел за Астон Виллу во всех турнирах 55 матчей, в которых отличился 14 голами и 12 ассистами.
В составе сборной Англии на чемпионате мира-2026 он сыграл семь поединков, записав на свой счет две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Челси закрыл трансфер перспективного португальского вингера.
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