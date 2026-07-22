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Семь украинок выступят в основной сетке US Open-2026

Турнир будет проходить с 30 августа по 13 сентября.
Сегодня, 09:32       Автор: Игорь Мищук
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Семь украинских теннисисток вошли в заявку основной сетки US Open-2026.

Возглавляет список соотечественниц первая ракетка Украины Элина Свитолина, занимающая на данный момент десятое место в рейтинге WTA.

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Также в заявку вошли Марта Костюк, Александра Олийникова, Дарья Снигур, Ангелина Калинина, Юлия Стародубцева и Даяна Ястремская, сообщает Ukrainian Tennis.

US Open-2026 состоится с 30 августа по 13 сентября.

Напомним, ранее обидчица Костюк стала победительницей Уимблдона-2026.

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