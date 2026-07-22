Тренер Верховена отреагировал на отказ Усика от реванша

Питер Фьюри, тренер кикбоксера Рико Верховена, высказался об отказе бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика провести реванш с его подопечным.

Представитель нидерландского бойца отметил, что они без осуждения относятся к решению украинца, поскольку считают, что сейчас он уже может драться, с кем захочет.

Читай также: Усик назвал последнего соперника в карьере

"Насколько я знаю из социальных сетей, Усик в следующем бою подерется с Деонтеем Уайлдером. Я не думаю, что он избегает Верховена. Усик добился в боксе всего, чего только можно, и он будет драться с тем, с кем захочет.

Усик - невероятный человек. Этот парень добился всего, так что максимальное ему уважение. Он великий чемпион", - сказал тренер в комментарии Seconds Out.

Ранее сообщалось, что Усик пребывает на продвинутой стадии переговоров по поводу последнего боя.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!