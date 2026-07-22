Джошуа устроил дуэль взглядов с Пренгой перед боем
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) в своем ближайшем бою сойдется в ринге с албанцем Кристианом Пренгой (20-1, 20 КО).
Поединок состоится 25 июля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
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За несколько дней до боя будущие соперники встретились лицом к лицу в Джидде и устроили традиционную дуэль взглядов на яхте.
‼️ FIGHT WEEK FACE OFF ‼️— Ring Magazine (@ringmagazine) July 21, 2026
Anthony Joshua and Kristian Prenga come face-to-face on a yacht in Jeddah 🔥#JoshuaPrenga | July 25th | Exclusively on DAZN 🥊 pic.twitter.com/FoF45XcTrx
Напомним, что в конце этого года британский боксер должен будет провести бой против Тайсона Фьюри.
Ранее Джошуа рассказал, что его мотивирует в боксе.
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