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Джошуа устроил дуэль взглядов с Пренгой перед боем

Британский экс-чемпион встретился лицом к лицу с будущим соперником.
Сегодня, 09:58       Автор: Игорь Мищук
Энтони Джошуа и Кристиан Пренга / Getty Images
Энтони Джошуа и Кристиан Пренга / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) в своем ближайшем бою сойдется в ринге с албанцем Кристианом Пренгой (20-1, 20 КО).

Поединок состоится 25 июля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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За несколько дней до боя будущие соперники встретились лицом к лицу в Джидде и устроили традиционную дуэль взглядов на яхте.

Напомним, что в конце этого года британский боксер должен будет провести бой против Тайсона Фьюри.

Ранее Джошуа рассказал, что его мотивирует в боксе.

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