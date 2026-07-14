Джошуа рассказал, что мотивирует его в боксе

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа объяснил, что именно заставляет его продолжать карьеру и бороться за новые вершины в боксе, передаёт журнал The Ring.

По словам британца, многие на его месте уже предпочли бы завершить карьеру и наслаждаться отдыхом, однако его по‑прежнему мотивирует желание бороться за главные титулы мирового бокса.

Джошуа подчеркнул, что не утратил чемпионских амбиций. В ближайших планах у него - победа над Пренгой 25 июля, после чего он намерен продолжить путь к титулу чемпиона мира и попытаться вновь объединить пояса.

Мы говорим о звании абсолютного чемпиона мира. Мы говорим о звании объединённого чемпиона мира, о титуле чемпиона мира и о победе над Пренгой 25 июля. Так что у нас по‑прежнему очень большие амбиции.

К слову, легенда бокса вынесла суровый вердикт Усику после отказа от чемпионских поясов.

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