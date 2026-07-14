iSport.ua
Русский Українська

Джошуа рассказал, что мотивирует его в боксе

Раскрыл секрет своего долголетия в боксе.
Сегодня, 12:38       Автор: Валентина Чорноштан
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа объяснил, что именно заставляет его продолжать карьеру и бороться за новые вершины в боксе, передаёт журнал The Ring.

По словам британца, многие на его месте уже предпочли бы завершить карьеру и наслаждаться отдыхом, однако его по‑прежнему мотивирует желание бороться за главные титулы мирового бокса.

Джошуа подчеркнул, что не утратил чемпионских амбиций. В ближайших планах у него - победа над Пренгой 25 июля, после чего он намерен продолжить путь к титулу чемпиона мира и попытаться вновь объединить пояса.

Мы говорим о звании абсолютного чемпиона мира. Мы говорим о звании объединённого чемпиона мира, о титуле чемпиона мира и о победе над Пренгой 25 июля. Так что у нас по‑прежнему очень большие амбиции.

К слову, легенда бокса вынесла суровый вердикт Усику после отказа от чемпионских поясов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джоуша

Статьи по теме

Эксперт усомнился в эффективности работы Джошуа с Усиком Эксперт усомнился в эффективности работы Джошуа с Усиком
Фроч вынес приговор реваншу Усика против Верховена: "Он подерётся, но..." Фроч вынес приговор реваншу Усика против Верховена: "Он подерётся, но..."
Леннокс Льюис поддержал решение Джошуа не отвечать Фьюри Леннокс Льюис поддержал решение Джошуа не отвечать Фьюри
Хирн шокировал заявлением: "У Фьюри нет шансов против Джошуа" Хирн шокировал заявлением: "У Фьюри нет шансов против Джошуа"

Видео

Украинский вингер отличился голом в дебютном матче за новый клуб
Украинский вингер отличился голом в дебютном матче за новый клуб

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: полуфинальный матч ЧМ-2026 Франция - Испания и игры Лиги чемпионов
просмотров
Костюк уступила в полуфинале Уимблдона
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" проведут спарринг после матча квалификации Лиги Европы
просмотров
ЧМ-2026: Аргентина прошла Швейцарию, впереди полуфиналы
просмотров

Последние новости

Европа14:48
Стала известна истинная причина, почему Барселона готова расстаться с Торресом
Европа14:26
Арсенал хочет подписать звезду Атлетико, на которую ещё нацелилась Барселона
Формула 113:49
Руководство Ф-1 рассматривает вариант сдвоенных этапов
ЧМ-202613:30
"Не стоит ничего ожидать": Ямаль ответил критикам перед полуфиналом с Францией
НБА12:57
Милуоки включился в гонку за Уотсона
Бокс12:38
Джошуа рассказал, что мотивирует его в боксе
Европа12:14
Барселона может снова играть на Олимпийском стадионе
Европа11:48
СМИ раскрыли планы Моуринью на игроков Реала
Европа11:19
Ливерпуль нашёл способ сэкономить несколько миллионов на компенсации Слоту
Бокс10:50
Легенда бокса вынес суровый вердикт Усику после отказа от чемпионских поясов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK