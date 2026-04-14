Леннокс Льюис поддержал решение Джошуа не отвечать Фьюри

Считает, что Эй Джею еще рано возвращаться к переговорам с Тайсоном.
Сегодня, 14:31       Автор: Валентина Чорноштан
Леннокс Льюис / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Леннокс Льюис поделился мнением относительно вызова Тайсона Фьюри на бой с экс-чемпионом мира Энтони Джошуа.

Отметим, что на прошлых выходных Тайсон Фьюри бросил вызов Энтони Джошуа, однако Эй Джей отказался выходить на ринг к Цыганскому королю.

Я считаю, что для Энтони сейчас ещё слишком рано, он только что пережил событие, которое нанесло ему травму, поэтому он не хочет принимать никаких решений. Думаю, его заставляют принять решение, когда он ещё не готов к этому.

Напомним, что в начале этого года британец в Нигерии попал в ДТП, в котором погибли двое его близких друзей.

Ранее Фьюри раскрыл детали контракта и снова раскритиковал Джошуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Леннокс Льюис Энтони Джоуша

