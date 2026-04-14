Фьюри заявил, сколько раз он выйдет на ринг в этом году

Раскрыл детали контракта и снова раскритиковал Джошуа.
Сегодня, 10:36       Автор: Валентина Чорноштан
Тайсон Фьюри / Getty Images
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри рассказал о своём контракте, который он подписал перед боем с Арсланбеком Махмудовым.

"Я подписал контракт, дело сделано. Неважно, сколько боёв в нём предусмотрено, я лично хочу провести три боя в этом году, неважно с кем", - цитирует боксера Independent.

Также британец снова прошёлся по своему сопернику Энтони Джошуа.

Джошуа пригласили к рингу по одной причине - чтобы договориться о поединке. Я поставил подпись несколько месяцев назад, не знаю, сделал ли это Энтони, но, судя по всему, он этого не хочет. Он был в шоке и не знал, что сказать. На его месте я бы прыгнул в ринг, встал лицом к лицу и сказал: "Погнали". Всё ещё нет уверенности, что бой состоится. Я больше ничего не могу сделать. Знаю одно: он не произнёс "Да".

Ранее Фьюри призвал Джошуа не проводить промежуточный поединок с Деонтеем Уайлдером.

