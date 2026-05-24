Экс-соперник Усика считает ошибкой остановку боя между украинцем и Верховеном

Экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа поделился своими мыслями касательно скандального решения судьи остановить бой Усика и Верховена за одну секунду до завершения 11-го раунда.

Энтони, как думаешь, Верховен побеждал до остановки боя?

"Хороший вопрос. Не знаю. Я понимал, что это будет хороший бой, а Рико – классный боксер".

Нужно ли было продолжать поединок?

"Да, однозначно".

Добавим, что Верховен требует пересмотреть исход боя с Усиком.

