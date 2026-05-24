"Признать поединок несостоявшимся": Верховен требует пересмотреть исход боя с Усиком

Рико Верховен поделился своими мыслями касательно технического нокаута, в который его отправил Александр Усик.

Нидерландец заявил о желании подать апелляцию, ведь считает, что остановка боя произошла уже после гонга, также он утверждает, что при подсчёте судейских записок мог бы победить, и настаивает, что результат должен быть пересмотрен или бой признан несостоявшимся.

Я специально пересмотрел остановку боя после того, как начитался комментариев. Они реально остановили бой уже после гонга. Я знал, что до гонга ещё 10 секунд. Понимал, что нужно просто отработать это время на ногах. Поднять руки и блокировать удары. Мне кажется, что это я и делал. Поэтому решение рефери меня шокировало.

"У нас есть право подать апелляцию. Признать ошибку, считать карты или признать поединок несостоявшимся. Ведь в такой остановке нет никакого смысла. Зачем останавливать после гонга? После гонга я должен был получить время на передышку", — сказал Рико для Boxing News.

