"Это ранняя остановка": Верховен жёстко прошёлся по рефери

Не согласен с решением судьи.
Сегодня, 09:17       Автор: Валентина Чорноштан
Усик - Верховен / Getty Images
Соперник Александра Усика Рико Верховен отреагировал на остановку поединка от рефери в 11-м раунде, за считаные секунды до гонга.

На мой взгляд, это ранняя остановка. Но не мне решать. Кажется, она была немного ранней. Рефери знает, что мы приближаемся к завершению раунда. Дай мне уйти на щите или пусть прозвенит колокол.

Напомним, что Усик в 11-м раунде поймал противника апперкотом правой, после чего тот оказался в нокдауне.

Ранее стали известны судейские записки боя украинца против нидерландца.

