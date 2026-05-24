"Это ранняя остановка": Верховен жёстко прошёлся по рефери
Не согласен с решением судьи.
Соперник Александра Усика Рико Верховен отреагировал на остановку поединка от рефери в 11-м раунде, за считаные секунды до гонга.
На мой взгляд, это ранняя остановка. Но не мне решать. Кажется, она была немного ранней. Рефери знает, что мы приближаемся к завершению раунда. Дай мне уйти на щите или пусть прозвенит колокол.
Rico Verhoeven reacts to his last second stoppage loss to Oleksandr Usyk‼️— Source of Boxing (@Sourceofboxing) May 23, 2026
“I thought it was an early stoppage, at the end of the day it’s not up to me.”
Напомним, что Усик в 11-м раунде поймал противника апперкотом правой, после чего тот оказался в нокдауне.
