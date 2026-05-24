"Это ранняя остановка": Верховен жёстко прошёлся по рефери

Не согласен с решением судьи.

Соперник Александра Усика Рико Верховен отреагировал на остановку поединка от рефери в 11-м раунде, за считаные секунды до гонга.

На мой взгляд, это ранняя остановка. Но не мне решать. Кажется, она была немного ранней. Рефери знает, что мы приближаемся к завершению раунда. Дай мне уйти на щите или пусть прозвенит колокол.

Rico Verhoeven reacts to his last second stoppage loss to Oleksandr Usyk‼️



“I thought it was an early stoppage, at the end of the day it’s not up to me.”



All class from Rico 🤝 — Source of Boxing (@Sourceofboxing) May 23, 2026

Напомним, что Усик в 11-м раунде поймал противника апперкотом правой, после чего тот оказался в нокдауне.

