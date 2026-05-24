Усик в тяжелом поединке сумел одолеть Верховена

Кикбоксер дал бой украинскому чемпиону, но был остановлен в 11-м раунде.
Сегодня, 02:10       Автор: Игорь Мищук
Усик одолел Верховена / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) успешно провел бой против кикбоксера Рико Верховена (1-1, 1 КО).

Поединок украинского и нидерландского бойцов стал главным событием боксерского шоу "Glory in Giza: Undefeated Icons", которое состоялось с 23 на 24 мая в египетском городе Гиза возле легендарных пирамид.

Украинский боксер одержал досрочную победу техническим нокаутом в 11-м раунде.

Таким образом, Усик защитил свои титулы WBC, WBA и IBF и сохранил пояс The Ring. Также украинский боксер получит специальный пояс WBC под названием "Король Нила".

