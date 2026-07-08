"Пока нам сказали, что это невозможно": Турки - о бое Фьюри – Джошуа

О проблемах с проведением боя в Лондоне.

Главный инвестор бокса Турки Аль‑Аш‑Шейх рассказал, что мешает организовать долгожданный поединок между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри в Великобритании.

По его словам, проведение боя зависит от требований телепартнёра Netflix, который заинтересован в удобном времени трансляции для американской аудитории. Из‑за этого главный поединок вечера должен начаться около полуночи по местному времени.

Для такого расписания необходимо разрешение городских властей, включая продление работы общественного транспорта. Однако, как отметил Аль‑Аш‑Шейх, пока власти Лондона не готовы согласовать подобный формат.

Надеюсь на позитивное решение от офиса мэра Лондона о более позднем проведении боя Фьюри – Джошуа. Пока что нам сообщили, что это невозможно.

К слову, Усик находится на продвинутой стадии переговоров по поводу последнего боя.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!