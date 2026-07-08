Полузащитник Астон Виллы получил травму и не поможет Бельгии на ЧМ

Амаду Онана порвал крестообразные связки в матче с США.

Полузащитник сборной Бельгии Амаду Онана получил тяжёлую травму в матче 1/8 финала чемпионата мира.

Хавбек Астон Виллы неудачно приземлился при борьбе за мяч в воздухе в первом тайме и был вынужден покинуть поле уже на 20-й минуте.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, у игрока диагностирован разрыв крестообразных связок.

Следовательно, хавбек не только пропустит оставшиеся игры Мундиаля, но и большую часть клубного сезона.

Тем временем Арбелоа подписал контракт с английской командой.

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